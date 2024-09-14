Росія вночі масовано атакувала Україну дронами — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У ніч на суботу, 14 вересня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши понад 70 ударних безпілотників "Шахед" по різних регіонах країни. Більшість цих дронів було збито.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський зазначив, що саме завдяки зусиллям українських сил оборони більшість російських дронів було збито.

"Я дякую воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців. Дякую за захист неба!", — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив важливість посилення системи протиповітряної оборони та збільшення далекобійних можливостей, щоб ефективніше захищати життя українців.

За його словами, Україна працює над цим питанням спільно з міжнародними партнерами.