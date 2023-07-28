Россияне ударили по Днепру 28 июля: реакция Зеленского

Зеленский отреагировал на удар российских войск по многоэтажке в Днепре
В пятницу, 28 июля, россияне цинично ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Что сказал Зеленский
По словам главы государства, все необходимые службы уже работают на местах происходящего.
"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", — написал Зеленский.
Напомним, 28 июля россияне атаковали Днепр. Вражеская ракета попала в многоэтажку и админздание.
Позже в МВД сообщили о первых жертвах в результате террористической атаки. Следовательно, пострадали по меньшей мере три человека.