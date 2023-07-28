Россияне ударили по Днепру 28 июля: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 28 июля, россияне цинично ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, все необходимые службы уже работают на местах происходящего.

"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", — написал Зеленский.

Напомним, 28 июля россияне атаковали Днепр. Вражеская ракета попала в многоэтажку и админздание.

Позже в МВД сообщили о первых жертвах в результате террористической атаки. Следовательно, пострадали по меньшей мере три человека.