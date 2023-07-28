Росіяни вдарили по Дніпру 28 липня: реакція Зеленського

Зеленський відреагував на удар російських військ по багатоповерхівці у Дніпрі
У п'ятницю, 28 липня, росіяни цинічно вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі. Країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Що сказав Зеленський
За словами глави держави, усі необхідні служби вже працюють на місцях подій.
"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", — написав Зеленський.
Нагадаємо, 28 липня росіяни атакували Дніпро. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку та адмінбудівлю.
Пізніше у МВС повідомили про перших жертв внаслідок терористичної атаки. Відтак, постраждало щонайменше троє осіб.