Росіяни вдарили по Дніпру 28 липня: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 28 липня, росіяни цинічно вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі. Країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, усі необхідні служби вже працюють на місцях подій.

"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 28 липня росіяни атакували Дніпро. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку та адмінбудівлю.

Пізніше у МВС повідомили про перших жертв внаслідок терористичної атаки. Відтак, постраждало щонайменше троє осіб.