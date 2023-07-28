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Зеленський відреагував на удар російських військ по багатоповерхівці у Дніпрі

28 липня 2023 22:17
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вдарили по Дніпру 28 липня: реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 28 липня, росіяни цинічно вдарили по багатоповерхівці та будівлі СБУ в Дніпрі. Країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, усі необхідні служби вже працюють на місцях подій. 

"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", — написав Зеленський. 

Нагадаємо, 28 липня росіяни атакували Дніпро. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку та адмінбудівлю. 

Пізніше у МВС повідомили про перших жертв внаслідок терористичної атаки. Відтак, постраждало щонайменше троє осіб. 

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