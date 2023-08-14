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Зеленский посетил военных, ведущих наступательные действия в Донецкой области

14 августа 2023 18:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский посетил военных, ведущих наступательные действия в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов Донецкой области. Также он обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

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Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Кроме того, глава государства заслушал доклады об оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения и обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

"Я ежедневно получаю общую информацию, она дает широкое понимание ситуации, и это тоже очень важно. Впрочем, я хотел объехать все бригады в отдельности, чтобы точечно понять проблемы каждой из них. Это открытая беседа, можно обсудить любые вопросы", — подчеркнул Зеленский.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области Фото: ОП
  • Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области Фото: ОП
  • Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области Фото: ОП
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Напомним, недавно Владимир Зеленский поделился впечатляющими фотографиями защитников Украины.

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