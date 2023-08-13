Справжні герої: Зеленський поділився вражаючими світлинами захисників України

Українські воїни на передовій. Фото: Telegram Зеленського

Сьогодні 13 серпня, 536 день з моменту повномасштабного вторгнення російських військ до України. Українські воїни продовжують не лише оборонятися, але і завдавати ударів ворогу, щоб вигнати його з нашої землі.

Світлинами з нашими захисниками на своїй сторінці поділився Президент України Володимир Зеленський.

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Війна продовжується

Українські воїни докладають неймовірних зусиль, щоб прогнати з нашої землі ворога, який безжально вбиває та калічить всіх на своєму шляху. Володимир Зеленський сьогодні, 13 серпня, оприлюднив декілька кадрів українських військових.

"Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування того, що російська держава-зло більше ніколи не матиме змоги привнести зло в Україну", — підписав Президент опубліковані фото.

Раніше ми розповідали, що Зеленський показав, що доводиться переживати українцям під час війни.

Нагадуємо, Володимир Зеленський показав кадри мужніх українських військових.