Зеленский посетил разрушенное оккупантами село в Херсонской области
Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом в Херсонской области. Гарант уже ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов в регионе, разрушенных атаками россии.
Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
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Отмечается, что Владимир Зеленский уже посетил село Посад-Покровское, где повреждено большое количество домов и объекты социальной инфраструктуры. Ему доложили, что в село постепенно возвращаются жители, продолжается восстановление электро- и водоснабжения, отстраивают амбулаторию.
Также Президент посетил местный "Пункт несокрушимости" и пообщался с местными жителями. В свою очередь, люди отметили важность восстановления разрушенных домов и восстановления электроснабжения.
"Пытаемся отстроить к зиме. Наша приоритетная задача — электричество. Питьевую воду будут давать по графику. Сейчас начнут работать над планом. Думаю, что все будет хорошо", — пообещал гарант.
Президент посетил один из энергетических объектов области и ознакомился с ситуацией по обеспечению электроэнергией населенных пунктов Херсонщины.
Также Зеленский ознакомился с мерами, предпринимаемыми для противодействия российским обстрелам Херсона и других населенных пунктов региона.
Напомним, накануне Владимир Зеленский был с рабочей поездкой в Донецкой области, где посетил передовые позиции ВСУ.