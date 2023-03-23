Зеленський відвідав зруйноване окупантами село на Херсонщині

Президент України відвідав село Посад-Покровське, яке постраждало від атак рф

Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів в регіоні, зруйнованих атаками рф.

Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Зазначається, що Володимир Зеленський вже відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, об’єкти соціальної інфраструктури. Йому доповіли, що в село поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію.

Також Президент відвідав місцевий "Пункт незламності" та поспілкувався із місцевими жителями. Своєю чергою, люди відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.

"Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання — електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", — пообіцяв гарант.

Окрім того, Президент відвідав один з енергетичних об’єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини.

Також Зеленський ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський був з робочою поїздкою на Донеччині, де відвідав передові позиції ЗСУ.