Зеленский отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки показали лучшие результаты

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных, которые за прошедшие сутки показали лучшие результаты. К тому же глава государства поблагодарил каждого и каждую, кто защищает страну от оккупантов.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Прежде всего Донецкая область. Славная 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев — спасибо вам, ребята! Морпехи 36-й бригады — молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" — спасибо вам, воины, за неизменную меткость, за настоящую военную закалку! Морпехи "тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ — спасибо вам!", — сказал Зеленский.

Он отметил бойцов 44-й артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, которые защищают Запорожское направление. Президент Украины поблагодарил их за меткость.

Глава государства отдельно отметил всех бойцов, которые наносят оккупанту ответных ударов на террор, которые высчитывают позиции врага, из которых бьют по нашим городам. Зеленский подчеркнул, что каждая уничтоженная позиция захватчиков — это спасенные жизни украинцев.

"Я благодарю и Вооруженные Силы, и разведку, и воинов Службы безопасности — каждого и каждого, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска офицеров двух вузов Нацгвардии. Глава государства назвал НГУ одним из ключевых элементов системы защиты Украины.

Также мы писали, что сегодня, 24 марта, Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису орден князя Ярослава Мудрого III степени. Он получил его за особые награды.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании трех городских военных администраций в Луганской области.