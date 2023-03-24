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Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

24 березня 2023 21:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відзначив військових, які за минулу добу показали найкращі результати. До того ж глава держави подякував кожному і кожній, хто захищає країну від окупантів.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Деталі

"Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади — молодці! 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" — дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ — дякую вам!", — сказав Зеленський.

Він відзначив бійців 44-ої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, які захищають Запорізький напрямок. Президент України подякував їм за влучність.

Глава держави окремо відзначив усіх тих бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, із яких бʼють по наших містах. Зеленський наголосив, що кожна знищена позиція загарбників — це врятовані життя українців.

"Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки — кожному і кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску офіцерів двох вишів Нацгвардії. Глава держави назвав НГУ одним із ключових елементів системи захисту України.

Також ми писали, що сьогодні, 24 березня, Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Він отримав його за особливі заслуги.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області.

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