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Зеленский высказал мнение по всеобщей амнистии для дезертиров из ВСУ

12 апреля 2024 23:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский высказал мнение по всеобщей амнистии для дезертиров из ВСУ
Владимир Зеленский на встрече с черновицкими студентами. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины. В то же время глава государства заявил, что не видит в редких случаях дезертирства ничего криминального.

Об этом он заявил во время встречи со студентами в Черновцах.

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По словам Зеленского в некоторых случаях складывается ситуация, что человек хотел перевестись из одной бригады в другую, не потому, что опасно, а потому, что не нашел нормальных отношений с командиром.

"И оставил место службы. Так бывает, и я не вижу здесь жесткого криминала... Это одна история", — сказал он.

Однако, как он добавил, есть и другие виды ситуаций, когда самовольное изменение позиции военнослужащего или сразу нескольких привело к тяжелым последствиям.

"Представьте себе, что люди проговорили между собой, и какой-то коллектив ушел со своего места. И из-за того, что они пошли, а линия фронта длинная и расстояние между одной ротой и другой может быть не маленькое, из-за того, что они пошли, окружили большое количество людей и всех убили. Из-за того, что один человек смог надавить на свое окружение и запугать их, они отошли. Вопрос не в том, что они отошли, а что погибло много людей из-за этого человека", — заявил президент, и подвел итоги, что "обобщено всех амнистировать нельзя".

Визит Зеленского в Черновцы — последние новости

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черновцы, где встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.

К тому же он представил экономическую платформу "Сделано в Украине", которая ориентирована на развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства также посетил раненых военнослужащих в городском военном госпитале, и вручил им государственные награды.

Владимир Зеленский
ВСУ
Черновцы
Украина
война в Украине
дезертир

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