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Зеленский высказался о судьбе лидеров Кремля и довел до истерики Медведева

12 мая 2023 16:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский высказался о судьбе лидеров Кремля и довел до истерики Медведева
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что лидеры Кремля, ответственные за военные преступления против Украины, "кончат плохо" и своей смертью не умрут. Эти слова разозлили заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом Зеленский рассказал в интервью ВВС.

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Что сказал Зеленский

 Зеленский отметил, что никто не пострадал в результате этого якобы покушения, и выразил сомнения в том, что Украина имела отношение к этому происшествию, поскольку если бы так было, то российское руководство уже бы это почувствовало.

 

"Я думаю, что они это сами сделали. Никто не ранен. Что там за такая удивительная штука, бомбоноситель какой-то. Я не могу сказать на 100%, но это точно не делала Украина. Если бы это Украина делала, они бы это почувствовали", — сказал президент.

Реакция Медведева

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев негативно отреагировал на высказывания Зеленского и проявил свое возмущение, называя его "тварью в зеленом". Медведева сказал, что, его возмутило, что лидер страны, которая ведет войну против РФ, хотел бы увидеть Путина мертвым.

"Кто как умрет, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", — сказал Медведев.

Напомним, вчера пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

"Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда сочтет нужным", — заявила кремлевская пресс-служба.

Также министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине последствиями за ночную атаку дронами.

 

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