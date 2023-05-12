Зеленський висловився про долю лідерів Кремля та довів до істерики Медведєва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що лідери Кремля, які відповідальні за воєнні злочини проти України, "закінчать погано" і своєю смертю не помруть. Ці слова розлютили заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю ВВС.

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Що сказав Зеленський

Зеленський зазначив, що ніхто не постраждав внаслідок цього нібито замаху, і висловив сумніви в тому, що Україна мала відношення до цієї події, оскільки, якби так було, то російське керівництво вже відчуло б це.

"Я думаю, що вони самі це зробили. Ніхто не поранений. Що там за така дуже дивовижна штука, бомбоносій якийсь. Я не можу сказати на 100%, але це точно не робила Україна. Якщо б це Україна робила, вони б це відчули", — сказав президент.



Реакція Медведєва

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв негативно відреагував на висловлювання Зеленського і виявив своє обурення, називаючи його "сваркою в зеленому". Медведєва сказав, що його обурило, що лідер країни, який веде війну проти РФ, хотів би побачити Путіна мертвим.

"Хто як помре, нам невідомо, адже шляхи Господні несповідні. Але у наркомана в Києві якраз є шанс згинути саме від своїх рук. Занапаститися, вчинивши боягузливе самогубство. Як Гітлер, наковтавшись собачої отрути", — сказав Медведєв.

Нагадаємо, вчора пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — заявила кремлівська пресслужба.

Також міністерство закордонних справ РФ погрозило Україні наслідками за нічну атаку дронами.