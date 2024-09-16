Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11507. Він передбачає включення Сил безпілотних систем до структури Збройних сил України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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"Президент підписав законопроєкт №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем", — розповів Железняк.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Сили безпілотних систем

Сили безпілотних систем Збройних сил України — окремий рід військ у складі ЗСУ, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних та наземних безпілотних та роботизованих систем.

У червні 2024 року Зеленський підписав указ про створення СБС ЗСУ.

А 3 вересня року Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон № 11507, який передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ.