Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до ЗСУ

Зеленський включив Сили безпілотних систем до структури ЗСУ
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11507. Він передбачає включення Сил безпілотних систем до структури Збройних сил України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, 16 вересня.
Створення Сил безпілотних систем у ЗСУ
"Президент підписав законопроєкт №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем", — розповів Железняк.
Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем Збройних сил України — окремий рід військ у складі ЗСУ, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних та наземних безпілотних та роботизованих систем.
У червні 2024 року Зеленський підписав указ про створення СБС ЗСУ.
А 3 вересня року Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон № 11507, який передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ.
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