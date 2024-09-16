ВМС уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов — эффектное видео

Удар по скоплению российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно эффектно наносят удары по российским оккупантам. Они ликвидируют противника и уничтожают вражескую технику.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины показали удары по оккупантам в Facebook в понедельник, 16 сентября.

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Воины ВМС ВС Украины использовали FPV-дроны против российских оккупантов.

"На море, на суше, и с неба — подразделение ВМС ВС Украины с помощью FPV-дронов уничтожает войска РФ", — говорится в сообщении.