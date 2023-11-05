Зеленский впервые прокомментировал трагическую гибель воинов 128-й ОГШБр

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу вражеского удара по 128 горно-штурмовой бригады в Запорожской области. По его словам, это трагедия, которой можно было избежать.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Президент Украины выразил искренние соболезнования семьям и друзьям воинов, которые погибли в результате этой ужасной трагедии, которую, возможно, можно было предотвратить.

"Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров проинформировал меня о шагах, предпринятых для выяснения всех деталей происшествия, включая разбирательство в вопросе кто и какие приказы отдавал. В связи с трагедией также было начато уголовное расследование. В настоящее время продолжается тщательный анализ случившегося", — сказал Зеленский.

Также Зеленский уточнил, что основная цель на данный момент — это установление полной картины событий и предотвращение повторения аналогичных ситуаций в будущем.

"Каждый военнослужащий, находящийся на передовой, осведомлен о рисках и о том, как необходимо обеспечивать свою безопасность под открытым небом, в зоне доступа вражеской артиллерии и воздушной разведки", — заявил он и добавил, что сейчас задача следствия — предоставить точные и честные ответы близким погибших и всему обществу относительно того, как случилась эта трагедия и в результате чьих неверных решений.

Ранее мы сообщали, что враг 3 ноября нанес удар по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В результате погибли военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.