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Зеленский ввел новые санкции против 178 человек: кто в списке

11 июня 2023 13:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский ввел новые санкции против 178 человек: кто в списке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 11 июня, Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 178 физических лиц. В частности, в список вошли российские судьи и украинские предатели.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Санкции против россиян

В воскресенье, 11 июня, на сайте появился соответствующий указ №321/2023, свидетельствующий о новых санкциях против россиян, которые будут действовать в течение пяти лет. Согласно документу контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Санкции предусматривают:

  • блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
  • полное прекращение торговых операций;
  • прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
  • запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
  • запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Санкции применены против следующих лиц:

  • Князев Сергей Дмитриевич,
  • Зорькин Валерий Дмитриевич,
  • Жаркова Людмила Михайловна,
  • Кокотов Александр Николаевич,
  • Казанцев Сергей Михайлович,
  • Арановский Константин Викторович,
  • Алтанец Ирина Георгиевна,
  • Костин Игорь Владимирович и другие.

Напомним, что 27 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди попавших под ограничения компаний значительная часть связана с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.

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