Зеленский ввел новые санкции против 178 человек: кто в списке
В воскресенье, 11 июня, Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 178 физических лиц. В частности, в список вошли российские судьи и украинские предатели.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Санкции против россиян
В воскресенье, 11 июня, на сайте появился соответствующий указ №321/2023, свидетельствующий о новых санкциях против россиян, которые будут действовать в течение пяти лет. Согласно документу контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Санкции предусматривают:
- блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- полное прекращение торговых операций;
- прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
- запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Санкции применены против следующих лиц:
- Князев Сергей Дмитриевич,
- Зорькин Валерий Дмитриевич,
- Жаркова Людмила Михайловна,
- Кокотов Александр Николаевич,
- Казанцев Сергей Михайлович,
- Арановский Константин Викторович,
- Алтанец Ирина Георгиевна,
- Костин Игорь Владимирович и другие.
Напомним, что 27 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.
Среди попавших под ограничения компаний значительная часть связана с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.