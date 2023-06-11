Зеленский ввел новые санкции против 178 человек: кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В воскресенье, 11 июня, Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 178 физических лиц. В частности, в список вошли российские судьи и украинские предатели.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Читайте также:

Санкции против россиян

В воскресенье, 11 июня, на сайте появился соответствующий указ №321/2023, свидетельствующий о новых санкциях против россиян, которые будут действовать в течение пяти лет. Согласно документу контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Санкции предусматривают:

блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

полное прекращение торговых операций;

прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрещение участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;

запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Санкции применены против следующих лиц:

Князев Сергей Дмитриевич,

Зорькин Валерий Дмитриевич,

Жаркова Людмила Михайловна,

Кокотов Александр Николаевич,

Казанцев Сергей Михайлович,

Арановский Константин Викторович,

Алтанец Ирина Георгиевна,

Костин Игорь Владимирович и другие.

Напомним, что 27 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым санкциям против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди попавших под ограничения компаний значительная часть связана с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.