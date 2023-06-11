Зеленський ввів нові санкції проти 178 осіб: хто у списку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У неділю, 11 червня, Президент України Володимир Зеленський ввів санкції ще проти 178 фізичних осіб. Зокрема, до списку увійшли російські судді та українські судді-зрадники.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

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Санкції проти росіян

У неділю, 11 червня, на сайті з'явився відповідний указ № 321/2023, що свідчить про нові санкції проти росіян, які діятимуть упродовж п'яти років. Згідно з документом контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Санкції передбачають:

блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

повне припинення торговельних операцій;

припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборону заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;

заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Санкції застосовані проти таких осіб:

Князєв Сергій Дмитрович,

Зорькін Валерій Дмитрович,

Жаркова Людмила Михайлівна,

Кокотов Олександр Миколайович,

Казанцев Сергій Михайлович,

Арановський Костянтин Вікторович,

Алтанець Ірина Георгіївна,

Костін Ігор Володимирович та інші.

Нагадаємо, що 27 травня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язана із залізницею та транспортними послугами, а також виробники зброї та електроніки.