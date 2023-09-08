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Зеленский заявил о подготовке важного оборонного пакета

8 сентября 2023 20:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский заявил о подготовке важного оборонного пакета
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке для наших военных нового оборонного пакета. Пока детали он не разглашает.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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"Провел сегодня важное подготовительное совещание по международному мероприятию, которое планируем на ближайшее время — на этот сентябрь. Детали — чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет", — подчеркнул глава государства.

Санкции против РФ

Также он встретился с участниками украинской санкционной группы, руководителями которой являются Андрей Ермак и Майкл Макфол.

"Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. Ориентиры на ближайшее время. Сейчас видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя, и защитить. И тем более должен избежать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы", — отметил Зеленский.

Напомним, конфискованные активы российских олигархов, попавших под санкции США, передадут Украине. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это.

Также мы писали о том, что немецкий поставщик промышленного софта SAP теперь не будет предоставлять программное обеспечение для российских компаний. Среди этих компаний открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

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