Зеленський заявив про підготовку важливого оборонного пакету

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку для наших військових нового оборонного пакету. Наразі деталі він не розголошує.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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"Провів сьогодні важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час — на цей вересень. Деталі — трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет", — наголосив глава держави.

Санкції проти РФ

Також він зустрівся з учасниками української санкційної групи, керівниками якої є Андрій Єрмак та Майкл Макфол.

"Звіт про те, що вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час. Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе, і захистити. І тим більше має уникнути будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, конфісковані активи російський олігархів, які потрапили під санкції США, передадуть Україні. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це.

Також ми писали про те, що німецький постачальник промислового софту SAP тепер не буде надавати своє програмне забезпечення для російських компаній. Серед цих компаній Відкрите акціонерне товариство "Російські залізниці".