Зеленский заявил, что помощь Запада слишком медленно поступает

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование в замедлении помощи со стороны западных союзников. По его словам, каждое решение о предоставлении военной поддержки Украине задерживается на год, а прогресс осуществляется медленнее, чем ожидалось.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью международному агентству Reuters.

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"Один большой шаг вперед, но перед этим было два шага назад", — подчеркнул Зеленский, комментируя процесс принятия решений по военной помощи, в частности в форме систем противовоздушной обороны, которые Украина очень нуждается в войне против России.

По словам президента, за последние месяцы Россия, на фронте превосходя численностью и вооружением, наступает на северо-востоке страны. В такой опасный момент задержки и замедления в принятии решений могут стоить слишком дорого.

Зеленский также предложил конкретные пути, которые могли бы повысить эффективность помощи Западу. Одним из вариантов является сбивание российских ракет над территорией Украины при определенных обстоятельствах.

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно по меньшей мере 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе", — добавил Зеленский, имея в виду F-16 американской разработки, некоторые из которых, как он надеется, вскоре будут использованы в боях.

Ситуация на северо-востоке страны сейчас находится под контролем, по словам украинского лидера, после того, как войска Москвы пересекли границу и приступили к вторжению в Харьков.

Ранее Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего два зенитно-ракетных комплекса Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.

Также украинский лидер заявлял, что россияне не достигают цели своей задачи в Харьковской области.