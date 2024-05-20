Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский заявил, что помощь Запада слишком медленно поступает arrow

Зеленский заявил, что помощь Запада слишком медленно поступает

20 мая 2024 21:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский заявил, что помощь Запада слишком медленно поступает
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование в замедлении помощи со стороны западных союзников. По его словам, каждое решение о предоставлении военной поддержки Украине задерживается на год, а прогресс осуществляется медленнее, чем ожидалось.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью международному агентству Reuters.

Читайте также:

Зеленский упрекнул Запад за медленную помощь

"Один большой шаг вперед, но перед этим было два шага назад", — подчеркнул Зеленский, комментируя процесс принятия решений по военной помощи, в частности в форме систем противовоздушной обороны, которые Украина очень нуждается в войне против России.

По словам президента, за последние месяцы Россия, на фронте превосходя численностью и вооружением, наступает на северо-востоке страны. В такой опасный момент задержки и замедления в принятии решений могут стоить слишком дорого.

Зеленский также предложил конкретные пути, которые могли бы повысить эффективность помощи Западу. Одним из вариантов является сбивание российских ракет над территорией Украины при определенных обстоятельствах.

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно по меньшей мере 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе", — добавил Зеленский, имея в виду F-16 американской разработки, некоторые из которых, как он надеется, вскоре будут использованы в боях.

Ситуация на северо-востоке страны сейчас находится под контролем, по словам украинского лидера, после того, как войска Москвы пересекли границу и приступили к вторжению в Харьков.

Ранее Зеленский заявил, что для защиты Харькова хватит всего два зенитно-ракетных комплекса Patriot. По словам главы государства, такое вооружение позволит украинским войскам отстоять город от российской агрессии.

Также украинский лидер заявлял, что россияне не достигают цели своей задачи в Харьковской области. 

Владимир Зеленский
военная помощь
военная техника
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify