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Зеленский заявил, что на Саммите мира одной из основных тем будет обмен пленными "всех на всех"

4 мая 2024 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский заявил, что на Саммите мира одной из основных тем будет обмен пленными "всех на всех"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена пленными по принципу "всех на всех" станет одной из ключевых тем Саммита мира в Швейцарии. Встреча запланирована на 15-16 июня этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 4 апреля.

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О планах обсуждения обмена "всех на всех" Зеленский рассказал во время общения с курсантами Национальной Академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

"В принципе все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены, они медленнее, чем хотелось бы. Поэтому трек "всех на всех" способен, я вам скажу, в каком случае", — сказал украинский лидер.

По мнению Президента, сейчас у Украины есть возможность попытаться совершить такой обмен раньше при помощи Саммита мира.

"Есть практическая площадка — Саммит мира. Практической, если честно, она будет тогда, когда состоится саммит", — отметил он.

Зеленский добавил, что обмен "всех на всех" является частью гуманитарного трека, который является одним из четырех, которые будут на повестке дня саммита в Швейцарии.

Кроме того, на встрече обсудят вопросы энергетической безопасности, ядерной безопасности и свободного судоходства, что предполагает деблокирование Черного и Азовского морей.

Что касается гуманитарного трека, то туда также вопрос возвращения украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.

В случае, если участники саммита поддержат эти идеи Украины, то дальше будут определены государства, которые должны довести их до положительного результата.

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Скриншот сообщения Координационного штаба
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Скриншот сообщения Координационного штаба

Ранее Зеленский заявил, что саммит мира станет первым реальным шансом для начала восстановления справедливого мира в Украине.

По словам Президента, Россия стремится сорвать Саммит мира и имеет конкретный план, как это сделать.

ВСУ
саммит
пленные
люди
война в Украине

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