Зеленский заявил, что на Саммите мира одной из основных тем будет обмен пленными "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос обмена пленными по принципу "всех на всех" станет одной из ключевых тем Саммита мира в Швейцарии. Встреча запланирована на 15-16 июня этого года.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в субботу, 4 апреля.

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О планах обсуждения обмена "всех на всех" Зеленский рассказал во время общения с курсантами Национальной Академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

"В принципе все адекватные страны поддерживают этот трек. У нас идут обмены, они медленнее, чем хотелось бы. Поэтому трек "всех на всех" способен, я вам скажу, в каком случае", — сказал украинский лидер.

По мнению Президента, сейчас у Украины есть возможность попытаться совершить такой обмен раньше при помощи Саммита мира.

"Есть практическая площадка — Саммит мира. Практической, если честно, она будет тогда, когда состоится саммит", — отметил он.

Зеленский добавил, что обмен "всех на всех" является частью гуманитарного трека, который является одним из четырех, которые будут на повестке дня саммита в Швейцарии.

Кроме того, на встрече обсудят вопросы энергетической безопасности, ядерной безопасности и свободного судоходства, что предполагает деблокирование Черного и Азовского морей.

Что касается гуманитарного трека, то туда также вопрос возвращения украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.

В случае, если участники саммита поддержат эти идеи Украины, то дальше будут определены государства, которые должны довести их до положительного результата.

Скриншот сообщения Координационного штаба

Скриншот сообщения Координационного штаба

Ранее Зеленский заявил, что саммит мира станет первым реальным шансом для начала восстановления справедливого мира в Украине.

По словам Президента, Россия стремится сорвать Саммит мира и имеет конкретный план, как это сделать.