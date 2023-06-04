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Зеленский призывает персонально благодарить украинских воинов

4 июня 2023 00:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский призывает персонально благодарить украинских воинов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных. Также президент конкретно отметил тех, кто защищает территорию Украины и наше небо.

Об этом президент рассказал в видеообращении.

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"Должны помнить все, что наша оборона, наши активные действия и независимость Украины — это не что-то абстрактное. Это очень конкретные люди, конкретные действия конкретных героев, благодаря которым Украина есть и Украина будет. Тысячи и тысячи самых крепких, храбрых, самых метких наших людей…» — отметил Зеленский.

Так, президент поблагодарил воина-десантника Ярослава Кана, который не раз был в боях и сейчас проходит лечение из-за ранений. Также поблагодарил командира отделения взвода противотанковых ракетных комплексов старшего сержанта Евгения Кепша, воинов 110-й отдельной механизированной бригады старшего сержанта Максима Кузьменко и младшего сержанта Антона Андрущенко.

Отметил Зеленскуй и артиллерийскую батарею под командованием капитана Николая Носача. Поблагодарил и воинов нашей 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, военных 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Также отметил солдата зенитно-ракетного дивизиона "Буревой" Анатолия Павленко, "умеющего чрезвычайно метко сбивать российские ракеты — и с помощью просто ПЗРК "Игла". Кроме того, поблагодарил старшего сержанта Виктора Сиднева, защищающего небо над Киевом.

Также президент подчеркнул, что важно благодарить украинских защитников персонально, ведь слышать слова благодарности чрезвычайно важно.

Напомним, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

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