Україна готова до контрнаступу, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Про це глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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"Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", — прокоментував майбутній контрнаступ Зеленський.

Він сподівається, що цей наступ змінить динаміку війни, яка вирує з моменту вторгнення Росії.

Зазначимо, місяць тому Президент України заявив, що Україні ще потрібно почекати поки прибуде більше західної бронетехніки та зброї, перш ніж почати контрнаступ.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна вже готова до довгоочікуваного контрнаступу для звільн ення своїх окупованих територій. Проте почнеться він тоді, коли командуван ня розрахує для цього найкращий час.