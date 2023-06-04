Зеленський закликає персонально дякувати українським воїнам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим. Також президент конкретно відзначив тих, хто захищає території України та наше небо.

Про це президент розповів у відеозверненні.

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Зеленський подякував українським захисникам

"Маємо пам’ятати всі, що наша оборона, наші активні дії та незалежність України — це не щось абстрактне. Це дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є й Україна буде. Тисячі й тисячі найбільш міцних, найбільш хоробрих, найбільш влучних наших людей…" — зазначив Зеленський.

Так, президент подякував воїну-десантнику Ярославу Кану, який не раз був у боях і зараз проходить лікування через поранення. Також подякував командиру відділення взводу протитанкових ракетних комплексів старшому сержанту Євгену Кепші, воїнам 110-ї окремої механізованої бригади старшому сержанту Максиму Кузьменку та молодшому сержанту Антону Андрущенку.

Відзначив Зеленський і артилерійську батарею під командуванням капітана Миколи Носача. Висловив подяку й воїнам нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, військовим 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Також відзначив солдата зенітно-ракетного дивізіону "Буревій" Анатолія Павленка, "який уміє надзвичайно влучно збивати російські ракети – і за допомогою просто ПЗРК "Ігла". Крім того, подякував старшому сержанту Віктору Сідневу, що захищає небо над Києвом.

Також президент наголосив, що важливо дякувати українським захисникам персонально, адже чути слова вдячності надзвичайно важливо.

Нагадаємо, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.