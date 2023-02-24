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Зеленский призывает СМИ осторожно подавать информацию о поставках военной техники

24 февраля 2023 16:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал журналистов быть осторожными при публикации фото и видео материалов о пересечении границ военной техники, предоставленной стране ее партнерами, так как россия следит за этим внимательно.

 Зеленский высказался об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Киеве.

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Информация о военной технике

Президент подчеркнул, что Украина не сообщит о прибытии танков на свою территорию до их фактического появления, поскольку россия наблюдает за всеми транспортными маршрутами. Он также попросил медиа быть осторожными в отношении материалов, фото или видео пересечения границ такой техники, чтобы не предоставлять рф дополнительную информацию.

Ранее Зеленский сообщил о поставке Польшей первых танков Leopard в Украину, при этом отметив, что Украина работает с такими странами, как Германия, Испания, Финляндия, Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания. Зеленский также отметил, что Польша передаст Украине еще 60 танков, включая модернизированные польские версии Т-72.

Зеленский подчеркнул, что количество танков, которые Украина получит от своих партнеров, будет объявлено после их фактической передачи, так как Украина понимает, что Россия наблюдает за событиями на поле боя. Он заключил, что Украина будет говорить о количестве танков на поле боя, когда они уже будут на месте.

Напомним, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с рф, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Зеленский выразил уверенность в крепости Украины и ее способности выстоять даже без него, благодаря наличию сильных и ответственных людей в стране.

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