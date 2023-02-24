Зеленський закликає ЗМІ обережно подавати інформацію про постачання військової техніки

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав журналістів бути обережними під час публікації фото та відео матеріалів про перетин кордонів військової техніки, наданої країні її партнерами, оскільки росія стежить за цим уважно.

Зеленський висловився про це під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві.

Інформація про військову техніку

Президент наголосив, що Україна не повідомить про прибуття танків на свою територію до їхньої фактичної появи, оскільки росія спостерігає за всіма транспортними маршрутами. Він також попросив медіа бути обережними щодо матеріалів, фото чи відео перетину кордонів такої техніки, щоб не надавати росії додаткову інформацію.

Раніше Зеленський повідомив про постачання Польщею перших танків Leopard в Україну, зазначивши, що Україна працює з такими країнами, як Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Сполучені Штати Америки, Франція і Великобританія. Зеленський також наголосив, що Польща передасть Україні ще 60 танків, включаючи модернізовані польські версії Т-72.

Зеленський наголосив, що кількість танків, які Україна отримає від своїх партнерів, буде оголошено після їхньої фактичної передачі, оскільки Україна розуміє, що росія спостерігає за подіями на полі бою. Він зазначив, що Україна говоритиме про кількість танків на полі бою, коли вони вже будуть на місці.

Нагадаємо, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш ніж у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з рф, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Зеленський висловив упевненість у фортеці України та її здатності вистояти навіть без нього, завдяки наявності сильних та відповідальних людей у країні.