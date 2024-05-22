Зеленский отметил необходимость Украины в западном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 мая, отметил, что Украине необходимо дополнительное оружие для сдерживания российской агрессии. По его словам, эта потребность должна быть закрыта как можно скорее.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Необходимость Украины в оружии

Украинский лидер подчеркнул, что, чтобы уничтожать врага, сдерживать российское давление, получать необходимые для Украины результаты, нам нужна оперативная помощь от партнеров.

Украинские военные. Фото: 14 ОМБр

Военный на танке. Фото: 24 ОМБр

"Необходимое оружие должно быть в руках наших воинов как можно быстрее и работать. Только так мы сможем обеспечить наш украинский результат — то, что нужно всем нам", — отметил он.

Украинский вертолет. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские военные. Фото: Telegram/Zelenskiy

Зеленский поблагодарил каждую страну, каждого лидера, которые это понимают и максимально быстро воплощают наши договоренности для совместной защиты. Также он выразил благодарность всем украинским воинам, которые, несмотря на жесткое российское давление, при всех сложностях ситуации сейчас обеспечивают безопасность для Украины.

Украинские военные. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский рассказал о ситуации на фронте и обеспечении обороны. Также, по его словам, на заседании формата "Рамштайн" освещались вопросы работы с учетом потребностей Украины, в частности важности поставки ПВО, бронетехники и снарядов.

Также мы писали, что западные страны выступают против того, чтобы Украина использовала оружие для ударов на территории России. В то же время Зеленский считает неуместными эти запреты, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.