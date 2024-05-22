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Зеленський закликав країни-партнери надати Україні зброю

22 травня 2024 13:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський наголосив на необхідності України у західній зброї
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 травня, наголосив, що Україні необхідна додаткова зброя для стримування російської агресії. За його словами, ця потреба має бути закрита якнайшвидше.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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Необхідність України у зброї

Український лідер наголосив, що аби знищувати ворога, стримувати російський тиск, здобувати необхідні для України результати — нам потрібна оперативна допомога від партнерів.

Зброя від західних партнерів для України
Українські військові. Фото: 14 ОМБр
ЗСУ мають потребу в додатковій зброї від партнерів України
Військовий на танку. Фото: 24 ОМБр

"Необхідна зброя має бути в руках наших воїнів якнайшвидше і працювати. Лише так ми зможемо забезпечити наш український результат — те, що потрібно всім нам", — зазначив він.

Україні необхідна більша кількість зброї для відбиття штурмів росіян
Український гелікоптер. Фото: Telegram/Zelenskiy
Зеленський заявив про потребу ЗСУ у зброї
Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy

Зеленський подякував кожній країні, кожному лідеру, які це розуміють і максимально швидко втілюють наші домовленості для спільного захисту. Також він висловив вдячність всім українським воїнам, які попри жорсткий російський тиск, попри всі складнощі ситуації зараз здобувають безпеку для України.

Потреба в зброї на фронті в Україні зростає
Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Скриншот допису Зеленський

Раніше Зеленський розповів про ситуацію на фронті та забезпечення оборони. Також за його словами, на засіданні формату "Рамштайн" висвітлювалися питання щодо роботи з урахуванням потреб України, зокрема важливості постачання ППО, бронетехніки та снарядів.

Також ми писали, що західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Водночас Зеленський вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.

Володимир Зеленський
зброя
танки
військова техніка
війна в Україні
фронт

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