Зеленський наголосив на необхідності України у західній зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 травня, наголосив, що Україні необхідна додаткова зброя для стримування російської агресії. За його словами, ця потреба має бути закрита якнайшвидше.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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Український лідер наголосив, що аби знищувати ворога, стримувати російський тиск, здобувати необхідні для України результати — нам потрібна оперативна допомога від партнерів.

Українські військові. Фото: 14 ОМБр

Військовий на танку. Фото: 24 ОМБр

"Необхідна зброя має бути в руках наших воїнів якнайшвидше і працювати. Лише так ми зможемо забезпечити наш український результат — те, що потрібно всім нам", — зазначив він.

Український гелікоптер. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy

Зеленський подякував кожній країні, кожному лідеру, які це розуміють і максимально швидко втілюють наші домовленості для спільного захисту. Також він висловив вдячність всім українським воїнам, які попри жорсткий російський тиск, попри всі складнощі ситуації зараз здобувають безпеку для України.

Українські військові. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот допису Зеленський

Раніше Зеленський розповів про ситуацію на фронті та забезпечення оборони. Також за його словами, на засіданні формату "Рамштайн" висвітлювалися питання щодо роботи з урахуванням потреб України, зокрема важливості постачання ППО, бронетехніки та снарядів.

Також ми писали, що західні країни виступають проти того, аби Україна використовувала надану зброю для ударів на території Росії. Водночас Зеленський вважає недоречними ці заборони, адже йдеться не про наступ, а про захист.