Зеленский призвал союзников помочь Украине противодействовать обстрелам со стороны РФ

Последствия российского обстрела. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на постоянные обстрелы Украины, осуществляемые Российской Федерацией. Глава государства подчеркнул, что у союзников есть все необходимое, чтобы противодействовать вражеским ракетным атакам.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 14 апреля.

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Зеленский обратился к союзникам

"У мира есть все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора. Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Украина может остановить российский террор, а также себя и другие страны мира от распространения российского зла.

"Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью — это новые разрушенные дома, это дополнительные уничтоженные жизни", — заявил Зеленский.

Также президент поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться от российского террора.

"Благодарю каждого и каждую, кто делает все, чтобы зло не одерживало верх", — отметил Зеленский.

Пожарный тушит пожар. Фото: Офис президента

Спасатели возле поврежденного здания. Фото: Офис президента

Военный возле уничтоженного здания. Фото: Офис президента

Уничтоженные обстрелами здания. Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы противовоздушной обороны.

Также Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.