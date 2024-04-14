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Зеленский призвал союзников помочь Украине противодействовать обстрелам со стороны РФ

14 апреля 2024 12:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский призвал союзников помочь Украине противодействовать обстрелам со стороны РФ
Последствия российского обстрела. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на постоянные обстрелы Украины, осуществляемые Российской Федерацией. Глава государства подчеркнул, что у союзников есть все необходимое, чтобы противодействовать вражеским ракетным атакам.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 14 апреля.

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"У мира есть все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, "шахеды" и другие средства террора. Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Украина может остановить российский террор, а также себя и другие страны мира от распространения российского зла.

"Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью — это новые разрушенные дома, это дополнительные уничтоженные жизни", — заявил Зеленский.

Также президент поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться от российского террора.

"Благодарю каждого и каждую, кто делает все, чтобы зло не одерживало верх", — отметил Зеленский.

обстрел
Пожарный тушит пожар. Фото: Офис президента
обстрел
Спасатели возле поврежденного здания. Фото: Офис президента
обстрел
Военный возле уничтоженного здания. Фото: Офис президента
обстрел
Уничтоженные обстрелами здания. Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы противовоздушной обороны.

Также Зеленский заявил, что Украина начала работу по созданию противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.

Владимир Зеленский
военная помощь
Украина
обстрелы
ракеты

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