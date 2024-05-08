Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский осудил циничный удар России по Украине в день, когда цивилизованный мир отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. По словам главы государства, враг выпустил по регионам страны более 50 ракет и 20 "шахедов".

Соответствующее заявление сделал Зеленский на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал массированный обстрел РФ 8 мая

"Масированный ракетный удар нациста Путина в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Более 50 ракет и более 20 "шахедов" по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях", — написал Зеленский.

Он добавил, что все необходимые службы уже ликвидируют последствия российских обстрелов.

Скриншот

Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Также враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, известно о раненых в Броварах Киевской области.