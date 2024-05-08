Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський засудив цинічний удар Росії по Україні у день, коли цивілізований світ відзначає День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За словами глави держави, ворог випустив по регіонах країни понад 50 ракет і 20 "шахедів".

Відповідну заяву зробив Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях", — написав Зеленський, коментуючи російський обстріл.

Він додав, що усі необхідні служби вже ліквідовують наслідки росьйських обстрілів.

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Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами".

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

Також ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, відомо про поранених у Броварах на Київщині.