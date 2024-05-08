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Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей

8 травня 2024 08:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський засудив цинічний удар Росії по Україні у день, коли цивілізований світ відзначає День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За словами глави держави, ворог випустив по регіонах країни понад 50 ракет і 20 "шахедів". 

Відповідну заяву зробив Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

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"Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях", — написав Зеленський, коментуючи російський обстріл. 

Він додав, що усі необхідні служби вже ліквідовують наслідки росьйських обстрілів. 

Обстріл РФ України 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами". 

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

Також ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, відомо про поранених у Броварах на Київщині. 

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