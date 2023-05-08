Зеленский собрал Ставку: обсудили недавние воздушные атаки РФ

Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Фото: Офис Президента

На очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили воздушные удары россиян. Кроме того, члены Ставки проанализировали ситуацию со снабжением Силам обороны снарядов и ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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В заседании приняли участие начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие деятели.

Были заслушаны командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ".

Оперативная ситуация на фронте и в тылу

Прежде всего члены Ставки обсудили актуальные события на фронте русско-украинской войны.

Кроме того, была проведена дискуссия по предотвращению воздушных атак вроде тех, которые осуществили российские оккупанты в начале мая.

Потребности армии

На заседании Ставки была проанализирована ситуация со снабжением Силам обороны боеприпасов и вооружения.

Отдельной темой было обеспечение армии артиллерийскими боеприпасами и ракетами.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил на днях, что Россия не способна на реализацию попытки масштабного наступления на какой-либо территории Украины.

Но при этом оккупанты могут и будут проводить серьезные оборонные операции.