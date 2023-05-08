Зеленский собрал Ставку: обсудили недавние воздушные атаки РФ
На очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили воздушные удары россиян. Кроме того, члены Ставки проанализировали ситуацию со снабжением Силам обороны снарядов и ракет.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Очередное заседание Ставки
Владимир Зеленский собрал заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
В заседании приняли участие начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и другие деятели.
Были заслушаны командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ".
Оперативная ситуация на фронте и в тылу
Прежде всего члены Ставки обсудили актуальные события на фронте русско-украинской войны.
Кроме того, была проведена дискуссия по предотвращению воздушных атак вроде тех, которые осуществили российские оккупанты в начале мая.
Потребности армии
На заседании Ставки была проанализирована ситуация со снабжением Силам обороны боеприпасов и вооружения.
Отдельной темой было обеспечение армии артиллерийскими боеприпасами и ракетами.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил на днях, что Россия не способна на реализацию попытки масштабного наступления на какой-либо территории Украины.
Но при этом оккупанты могут и будут проводить серьезные оборонные операции.