Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін "накопичує" ракети, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ, — Буданов arrow

Путін "накопичує" ракети, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ, — Буданов

7 травня 2023 13:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Путін "накопичує" ракети, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ, — Буданов
Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Росія не здатна для реалізації спроби масштабного наступу на будь-якій території України. Путін втратив свій військо-політичний потенціал давно.

Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю YahooNews.

Читайте також:

РФ намагатиметься зірвати український контрнаступ

Буданов заявляє, що в той же час Росія може і буде проводити серйозні оборонні операції. З цією проблемою Україні доведеться стикнутись.

"Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець",  каже Буданов.

За словами очільника ГУР, "вагнерівці" мають значно кращу підготовку, ніж регулярна армія Путіна. Однак Пригожин зазнає величезних втрат своїх найманців у війні задля ведення політичної кампанії.

"Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в рф занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті", сказав Кирило Буданов.

"Ми вбивали і будемо вбивати росіян"

На запитання журналістів, чи причетні українські спецслужби до "ліквідації" російських пропагандистів та українофобів, Буданов не підтвердив і не спростував цю інформацію.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", підкреслив керівник ГУР МО України.

Також Буданов додав, що російська пропаганда працює і досі, а тому так звану "ракету" на Кремль політична верхівка показуватиме як "перемогу".

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва назвала Буданова "терористом" та істерично відреагувала на заяву про звільнення Криму.

Також Кирило Буданов нещодавно розповідав, як Україна буде карати росіян за воєнні злочини. За його словами, кожен окупант буде знищений. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB