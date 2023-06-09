Зеленский собрал ставку: о чем докладывали военные командиры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В пятницу, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он заслушал доклад командующих оперативных направлений.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

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Глава государства рассказал, что 9 июня провел Ставку, где основное внимание было сосредоточено на ситуации на передовой. Также заслушал доклады командующих оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел.

"Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили подробно поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 8 июня Владимир Зеленский с военными командующими страны провел "важную встречу", где заслушал доклады по всем оперативным направлениям.