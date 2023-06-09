Зеленський зібрав ставку: про що доповідали військові командири

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він заслухав доповіді командувачів оперативних напрямків.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

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Що відомо

Глава держави розповів, що 9 червня, провів Ставку, де основна увага була зосереджена на ситуації на передовій. Також заслухав доповіді командувачів оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ.

"Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 8 червня Володимир Зеленський з військовими командувачами країни провів "важливу зустріч", де заслухав доповіді по усіх оперативних напрямках.