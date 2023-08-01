Зеленский заслушал доклад Залужного и Буданова: о чем говорили
Идут 524-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Уже с самого утра Президент Зеленский выслушал ряд важных докладов.
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Что известно о ночной атаке Харькова
В ночь на 1 августа российские войска атаковали Харьков. О деталях обстрела рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
"Утро началось с важных докладов. Министра Клименко — по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову", — сообщил Зеленский.
Как оказалось, враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". По словам Президента, все службы уже работают на местах попадания.
К тому же, генерал Малюк доложил Зеленскому о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.
Также докладывали Залужный, Сырский и Тарнавский. О деталях применения ПВО сообщил командующий Олещук. Кроме того, был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова.
Напомним, ранее мы писали, что командиры из "Азовстали" вернутся на войну.
Также стало известно, что морской дрон Magura V5 уже используется на войне.