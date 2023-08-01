Зеленский заслушал доклад Залужного и Буданова: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами. Иллюстративное фото: facebook/В. Зеленский

Идут 524-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Уже с самого утра Президент Зеленский выслушал ряд важных докладов.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Что известно о ночной атаке Харькова

В ночь на 1 августа российские войска атаковали Харьков. О деталях обстрела рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Утро началось с важных докладов. Министра Клименко — по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову", — сообщил Зеленский.

Как оказалось, враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". По словам Президента, все службы уже работают на местах попадания.

К тому же, генерал Малюк доложил Зеленскому о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.

Также докладывали Залужный, Сырский и Тарнавский. О деталях применения ПВО сообщил командующий Олещук. Кроме того, был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова.

Напомним, ранее мы писали, что командиры из "Азовстали" вернутся на войну.

Также стало известно, что морской дрон Magura V5 уже используется на войне.