Зеленський зустрівся з особовим складом бригад ЗСУ, які б'ються на Запорізькому напрямку

Зеленський вручив нагороди українським воїнам. Фото: Zelenskiy / Official

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав особовий склад підрозділів Збройних сил України, які б'ються на Запорізькому напрямку. Поспілкувавшись з бійцями, Голова держави вручив їм військові нагороди за визначні заслуги в обороні України.

Про це Зеленський розповів на своїй офіційні сторінці у Telegram.

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Президент України відвідав розташування бойових підрозділів

Президент розповів, що відвідав бійців, які стримують ворога на Запорізькому напрямку. Йдеться про командні пункти бойових бригад, які беруть участь у відбитті російської агресії у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Голова держави звернувся зісловами вдячності до воїнів і наголосив на тій важливій ролі, яку відіграють ці підрозділи в обороні України.



"148-ма окрема артилерійська бригада, 82-га окрема десантно-штурмова бригада, 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую за кожен ваш крок на шляху до перемоги України!", — сказав Президент.

Також він вручив бійцям військові нагороди.

Зеленський відвідав бойових медиків

Голова держави також відвідав бойових медиків і подякував їм за порятунок життів українських воїнів.

"Наші бойові медики. Велика вдячність за те, що зберігаєте життя наших військових, повертаєте силу. Наші герої, які проходять лікування. Дуже відважно, що ви залишаєтеся в строю. Дякую за цей ваш вибір — вибір захищати Україну. Бажаю тільки здоров’я та перемоги", — сказав Президент.

Як ми раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Там він вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.