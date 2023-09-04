Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський зустрівся з особовим складом бригад ЗСУ, які б'ються на Запорізькому напрямку arrow

Зеленський зустрівся з особовим складом бригад ЗСУ, які б'ються на Запорізькому напрямку

4 вересня 2023 23:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський зустрівся з особовим складом бригад ЗСУ, які б'ються на Запорізькому напрямку
Зеленський вручив нагороди українським воїнам. Фото: Zelenskiy / Official
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав особовий склад підрозділів Збройних сил України, які б'ються на Запорізькому напрямку. Поспілкувавшись з бійцями, Голова держави вручив їм військові нагороди за визначні заслуги в обороні України.

Про це Зеленський розповів на своїй офіційні сторінці у Telegram.

Читайте також:

Президент України відвідав розташування бойових підрозділів

Президент розповів, що відвідав бійців, які стримують ворога на Запорізькому напрямку. Йдеться про командні пункти бойових бригад, які беруть участь у відбитті російської агресії у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". 

Голова держави звернувся зісловами вдячності до воїнів і наголосив на тій важливій ролі, яку відіграють ці підрозділи в обороні України.
 
"148-ма окрема артилерійська бригада, 82-га окрема десантно-штурмова бригада, 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую за кожен ваш крок на шляху до перемоги України!", — сказав Президент.

Також він вручив бійцям військові нагороди.

Зеленський відвідав бойових медиків

Голова держави також відвідав бойових медиків і подякував їм за порятунок життів українських воїнів.

"Наші бойові медики. Велика вдячність за те, що зберігаєте життя наших військових, повертаєте силу. Наші герої, які проходять лікування. Дуже відважно, що ви залишаєтеся в строю. Дякую за цей ваш вибір — вибір захищати Україну. Бажаю тільки здоров’я та перемоги", — сказав Президент. 

Як ми раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Там він вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз