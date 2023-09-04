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Зеленський зустрівся з військовими на Донеччині та вручив їм нагороди

4 вересня 2023 21:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зеленський зустрівся з військовими на Донеччині та вручив їм нагороди
Президент України Володимир Зеленський у Донецькій області. Фото: president.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Там він вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента

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Зокрема, з рук Зеленського орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України. 

"Офіцер бере участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України з березня 2014 року, виконував бойові завдання під час Операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, а з 25 лютого 2022 року бере участь у відбитті повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, його підрозділ обороняв Маріуполь", — йдеться у повідомленні. 

Володимир Зеленський та Віктор Сікоза. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський та Віктор Сікоза. Фото: president.gov.ua

Також зазначається, що у квітні 2022-го Віктор Сікоза був призначений на посаду командира 36-ї ОБрМП. Під його керівництвом бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ "Донецьк". Неодноразово полковник особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.

Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими на Донеччині. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими на Донеччині. Фото: president.gov.ua

Президент також нагородив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня. 

"Пишаюся, що в нас у державі є такі звичайні, але при цьому героїчні люди. Завдяки вам тут точно залишиться Україна. І це важливо для всіх майбутніх поколінь. Слава Україні!" – зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, 24 серпня у Києві з нагоди свята Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Посмертно — чотирьом із них.

 

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