Зеленский обратился к партнерам по поводу предоставления систем ПВО Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 апреля, обратился к международным партнерам. Он заявил, что российский террор украинских городов возможен только из-за недостаточного количества оружия в Украине.

Об этом говорится в сообщении Зеленского, обнародованном в Telegram.

Читайте также:

Российские обстрелы Украины

"Российский террор возможен только потому, что оружия и решений для защиты жизни у нас пока меньше, чем у России способности разрушать", — отметил Президент.



Он отметил, что все знают, как эффективны Patriot, Iris-T, NASAMS, HAWK и другие современные системы защиты неба и подчеркнул, что они нужны Украине здесь и сейчас — в Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Херсоне, на Донбассе и других городах, которые потерпают от российских ударов.



"Каждый лидер, каждое государство, каждый посол, которые помогают нам из ПВО сейчас, являются не только спасателями жизни, но и теми, кто уменьшает российский соблазн воевать", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что чем меньше Кремль будет достигать террором, тем больше там будут заинтересованы в поиске мира, поэтому всем вместе необходимо принудить Россию к этому.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера российские войска сбросили авиационную бомбу на здание детского сада в Харьковской области.

Также мы писали, что ночью россияне атаковали беспилотниками Николаевскую область. В результате обстрела в городе повреждено здание гостиницы и объект теплогенерирующей инфраструктуры.