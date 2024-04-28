Зеленський звернувся до партнерів щодо надання систем ППО Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 квітня, звернувся до міжнародних партнерів. Він заявив, що російський терор українських міст можливий лише через недостатню кількість зброї в Україні.

Про це йдеться у дописі Зеленського, оприлюдненому у Telegram.

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"Російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати", — зауважив Президент.



Він зазначив, що усі знають, якими ефективними є Patriot, Iris-T, NASAMS, HAWK та інші сучасні системи захисту неба і наголосив, що вони потрібні Україні тут і зараз — у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших містах, які зазнають російських ударів.



"Кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати", — наголосив Зеленський.

Він додав, чим менше Кремль досягатиме терором, тим більше там будуть зацікавлені в пошуку миру, тому всім разом необхідно примусити Росію до цього.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора російські війська скинули авіаційну бомбу на будівлю дитячого садка в Харківській області.

Також ми писали, що вночі росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю та об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.