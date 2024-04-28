Вночі у Миколаєві лунали вибухи — РФ запускала БпЛА, є влучання в об‘єкт теплогенерації

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на неділю, 28 квітня, атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю, там сталася пожежа.

Про це повідомляє ОВА у Facebook.

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Так, під час обстрілу постраждала будівля готелю, виникла пожежа — її оперативно ліквідували. В іншому готелі поруч внаслідок атаки вибило вікна, пошкоджено автомобілі.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Крім того, через російський удар пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, наслідки уточнюються. Відомо, що постраждалих немає.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Скриншот допису ОВА

За даними МВС, площа пожежі в готелі становила 20 кв. м. До гасіння загоряння залучалося 14 вогнеборців та три одиниці техніки ДСНС.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, вночі 28 квітня міський голова Миколаєва повідомляв про вибухи в місті. В небі було зафіксовано групу ворожих "шахедів".

Також ми писали, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в небі над Україною. Мова йде про п'ять безпілотників.