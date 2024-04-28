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Вночі у Миколаєві лунали вибухи — РФ запускала БпЛА, є влучання в об‘єкт теплогенерації

28 квітня 2024 09:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі у Миколаєві лунали вибухи — РФ запускала БпЛА, є влучання в об‘єкт теплогенерації
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на неділю, 28 квітня, атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю, там сталася пожежа.

Про це повідомляє ОВА у Facebook.

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Атака на Миколаївщину 28 квітня

Так, під час обстрілу постраждала будівля готелю, виникла пожежа — її оперативно ліквідували. В іншому готелі поруч внаслідок атаки вибило вікна, пошкоджено автомобілі.

атака БплА на Миколаїв 28 квітня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
атака БплА на Миколаїв 28 квітня
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС
атака БплА на Миколаїв 28 квітня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Крім того, через російський удар пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, наслідки уточнюються. Відомо, що постраждалих немає.

атака БплА на Миколаїв 28 квітня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
атака БплА на Миколаїв 28 квітня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
атака БплА на Миколаїв 28 квітня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Обстріл Миколаєва 28 квітня
Скриншот допису ОВА

За даними МВС, площа пожежі в готелі становила 20 кв. м. До гасіння загоряння залучалося 14 вогнеборців та три одиниці техніки ДСНС.

атака дронів на Миколаїв 28 квітня
Скриншот допису МВС

Нагадаємо, вночі 28 квітня міський голова Миколаєва повідомляв про вибухи в місті. В небі було зафіксовано групу ворожих "шахедів".

Також ми писали, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в небі над Україною. Мова йде про п'ять безпілотників.

кібератака
безпілотники
Миколаївська область
ППО
війна в Україні

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