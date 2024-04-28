Вночі у Миколаєві лунали вибухи — РФ запускала БпЛА, є влучання в об‘єкт теплогенерації
Російські загарбники в ніч на неділю, 28 квітня, атакували безпілотниками Миколаївську область. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено будівлю готелю, там сталася пожежа.
Про це повідомляє ОВА у Facebook.
Атака на Миколаївщину 28 квітня
Так, під час обстрілу постраждала будівля готелю, виникла пожежа — її оперативно ліквідували. В іншому готелі поруч внаслідок атаки вибило вікна, пошкоджено автомобілі.
Крім того, через російський удар пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури, наслідки уточнюються. Відомо, що постраждалих немає.
За даними МВС, площа пожежі в готелі становила 20 кв. м. До гасіння загоряння залучалося 14 вогнеборців та три одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, вночі 28 квітня міський голова Миколаєва повідомляв про вибухи в місті. В небі було зафіксовано групу ворожих "шахедів".
Також ми писали, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в небі над Україною. Мова йде про п'ять безпілотників.
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