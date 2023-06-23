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Жданов объяснил, почему Запад не может передать Украине больше ЗРК Patriot

23 июня 2023 23:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Почему Запад не может передать Украине больше ЗРК Patriot: Жданов объяснил
Военный эксперт Олег Жданов. Фото: Радио Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

ЗРК Patriot — это важная ракетная установка, которая необходима для защиты украинского неба. Однако США не могут передать в большом количестве, потому что в Европе ее недостаточно много.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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"Дело в том, что в Европе это тоже не очень распространенный комплекс, их довольно немного. Комплексы Patriot есть в Соединенных Штатах, но их там тоже не такое уж большое количество", — отметил Жданов.

В то же время, эксперт заявил, что пять новых обещанных комплексов будут передавать Украине по мере их выпуска.

Также, по словам Жданова, Россия угрожает ракетами всем странам Европы. Поэтому небо Западных стран закрыто мощной противовоздушной обороной, а Украине, соответственно, достаются "крошки".

"Первоначальные станции обнаружения стоят в странах Балтии, в Польше, в Румынии. Вот эти объекты закончили за год до массированного вторжения Российской Федерации. Выдергивать какой-то комплекс из этой системы никто не будет. Вы же понимаете, это снижает плотность, увеличивает вероятность преодоления этого ПРО, оно становится дырявым, а Россия угрожает всем ракетами. Поэтому нам достаются пока крохи", — утверждает Жданов.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot.

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