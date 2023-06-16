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Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

16 червня 2023 20:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot
Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: defensie.nl
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, надані західними союзниками, допомогли Україні значно підвищити ефективність протиповітряної оборони. Західні партнери продовжують надавати Україні ракети для ЗРК Patriot, попри їхню високу вартість. Часто один пуск ракети з Patriot обходиться значно дорожче, ніж збита ним ціль. 

Про це повідомляє сайт Pro Гроші

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Яка вартість пуску ракети з ЗРК Patriot

Одна батарея зенітно-ракетного комплексу складається з чотирьох пускових установок по чотири ракети в кожній. Тобто ЗРК може нести 16 снарядів у повній комплектації. Також установка має радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та шасі.

Вартість цілого ЗРК становить приблизно 1 млрд доларів. При цьому ракета, яка використовується в Patriot – MIM-104 – коштує приблизно 3 млн доларів. Ця ракета здатна уразити літаки та гелікоптери в радіусі до 160 км, для інших рухомих цілей показник становить 50 км.

Варто зауважити, що вартість ракет С-300, якими росіяни часто обстрілюють українські міста та проти яких дуже ефективні ЗРК Patriot, становить приблизно 2 млн доларів. Приблизна вартість ракети Х-22 становить у середньому 400 тис. доларів.

Дорожче обходяться Росії ракети типу Х-101 (13 млн доларів) та Х-555 (7,5 млн доларів), з якими легко може впоратися Patriot. Понад 10 млн доларів росіянам коштують пуски гіперзвукових ракет Х-47 "Кинджал", але їх також можна знищити за допомогою американського ЗРК. 

Характеристики Patriot

Україна уже отримала Patriot від США, Нідерландів та Німеччини. Основні характеристики цих комплексів наступні:

  • максимальна дальність перехоплення цілі — 80 км;
  • мінімальна дальність — 3 км;
  • максимальна висота перехоплення — 24 км;
  • мінімальна висота — 0,06 км;
  • кількість одночасно обстрілюваних цілей — 8;
  • ймовірність ураження — 0,8 (у бойових умовах менше);
  • маса ракети — 912 кг;
  • максимальна швидкість — 1 600 м/с;
  • висота ураження балістичних цілей — до 15 км. 

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів в України не закінчаться ракети до систем Patriot. Він зазначив, що Україну підтримують 50 країн світу в проєкті "Рамштайн".

Також раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості систем Patriot для України. 

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