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Жданов пояснив, чому Захід не може передати Україні більше ЗРК Patriot

23 червня 2023 23:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чому Захід не може передати Україні більше ЗРК Patriot: Жданов пояснив
Військовий експерт Олег Жданов. Фото: Радіо Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

ЗРК Patriot — це важлива ракетна установка, яка потрібна для захисту українського неба. Однак, США не можуть передати у великій кількості, тому що у Європі її досить небагато. 

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов

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"Річ у тім, що в Європі це теж не дуже поширений комплекс, їх досить небагато. Комплекси Patriot є у Сполучених Штатах, але їх там теж не така вже й велика кількість", — зазначив Жданов.

Водночас експерт заявив, що п'ять нових обіцяних комплексів передаватимуть Україні в міру їх випуску. 

Також, за словами Жданова, Росія погрожує ракетами усім країнам Європи. Через це небо Західних країн закрите потужною протиповітряною обороною, а Україні, відповідно, дістають "крихти". 

"Первинні станції виявлення стоять у країнах Балтії, в Польщі, в Румунії. Ось ці об'єкти закінчили за рік до масованого вторгнення Російської Федерації. Висмикувати якийсь комплекс з цієї системи ніхто не буде. Ви ж розумієте, це знижує щільність, збільшує ймовірність подолання цього ПРО, воно стає дірявим, а Росія загрожує всім ракетами. Тому нам дістаються поки що крихти", — стверджує Жданов. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштує один пуск ракети з Patriot.

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