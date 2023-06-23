Чому Захід не може передати Україні більше ЗРК Patriot: Жданов пояснив

Військовий експерт Олег Жданов. Фото: Радіо Свобода

ЗРК Patriot — це важлива ракетна установка, яка потрібна для захисту українського неба. Однак, США не можуть передати у великій кількості, тому що у Європі її досить небагато.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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ЗРК Patriot для України

"Річ у тім, що в Європі це теж не дуже поширений комплекс, їх досить небагато. Комплекси Patriot є у Сполучених Штатах, але їх там теж не така вже й велика кількість", — зазначив Жданов.

Водночас експерт заявив, що п'ять нових обіцяних комплексів передаватимуть Україні в міру їх випуску.

Також, за словами Жданова, Росія погрожує ракетами усім країнам Європи. Через це небо Західних країн закрите потужною протиповітряною обороною, а Україні, відповідно, дістають "крихти".

"Первинні станції виявлення стоять у країнах Балтії, в Польщі, в Румунії. Ось ці об'єкти закінчили за рік до масованого вторгнення Російської Федерації. Висмикувати якийсь комплекс з цієї системи ніхто не буде. Ви ж розумієте, це знижує щільність, збільшує ймовірність подолання цього ПРО, воно стає дірявим, а Росія загрожує всім ракетами. Тому нам дістаються поки що крихти", — стверджує Жданов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштує один пуск ракети з Patriot.