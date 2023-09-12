Жданов прокомментировал возможности для контрнаступления ВСУ зимой

Военный эксперт Олег Жданов. Фото: Новини.LIVE

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал возможности ВСУ для контрнаступления на юге Украины зимой. По его словам, наступление наших войск возможно даже несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщает Апостроф.

Читайте также:

Возможности для наступления ВСУ зимой

Отмечается, что, по словам Жданова, после прорыва линии обороны на юге украинские военные получат возможность маневрировать на открытом пространстве. Более того, если зимой ударят морозы, то это позволит двигаться технике, однако сейчас продвижение медленное.

Специалист заявил, что российские оккупанты стягивают силы на еще одно направление, что приводит к растяжению фронта. Однако в перспективе Авдеевка может стать важной базой для наступления на Донецк.

Что даст Украине наличие F-16

Жданов подчеркнул, что до конца года Украина может получить истребители F-16, а значит, можно будет приступить к боевым операциям в небе.

"Оружие для F-16 дает возможность сразиться с российскими истребителями, не подвергая риску наших пилотов. Также эти самолеты можно использовать как штурмовые и бомбардировочные. Но начинать нужно с господства в небе", — подчеркнул специалист.

Он также подсчитал количество беспилотников, которыми Россия обстреляла Украину в сентябре. По подсчетам Жданова, целей было больше, чем в июле и августе. Таким образом, их кто-то поставляет РФ. А вот соответствующее сокращение обстрелов ракетами свидетельствует о накоплении целей, чтобы ударить осенью.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, это "не кино на полтора часа".