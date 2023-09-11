"Це не фільм зі щасливим кінцем": Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: CNN

Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

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"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ", — наголосив глава держави.

За його словами, щасливого кінця не буде, адже Україна втратила багато людей. Зеленський наголосив, що перемога — це єдина річ, яка може принести деокупацію та не дати РФ можливості напасти на інші країни.

"Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога – єдина річ, яка може принести деокупацію і не дати Росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський бачить зміну настроїв серед деяких партнерів. Він переконаний, що якщо союзники не допоможуть перемогти у повномасштабній війні Україні, то "допоможуть Росії".

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський заявив, що його команда має бути готова до довгої війни. За його словами, він готовий.

Додамо, нещодавно в ISW розповіли, що на тлі успішного наступу ЗСУ росіяни вимушені змінювати свою тактику. Відтак, росіяни вносять зміни в командування та управління. Ворог таким чином намагається захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією.