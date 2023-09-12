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Жданов прокоментував можливості для контрнаступу ЗСУ взимку

12 вересня 2023 02:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Жданов прокоментував можливості для контрнаступу ЗСУ взимку
Військовий експерт Олег Жданов. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував можливості ЗСУ для контрнаступу на півдні України взимку. За його словами, наступ наших військ можливий навіть попри несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє Апостроф.

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Можливості для наступу ЗСУ взимку

Зазначається, що за словами Жданова, після прориву лінії оборони на півдні українські військові отримають можливість маневрувати на відкритому просторі. Більше того якщо взимку вдарять морози, то це дасть можливість рухатися техніці, однак зараз просування повільне.

Фахівець заявив, що російські окупанти стягують сили на ще один напрямок, що призводить до розтягування фронту. Однак у перспективі Авдіївка може стати важливою базою для наступу на Донецьк.

Що дасть Україні наявність F-16

Жданов підкреслив, що до кінця року Україна може отримати винищувачі F-16, а отже можна буде приступити до бойових операцій в небі.

"Зброя для F-16 дає можливість битися з російськими винищувачами, не піддаючи ризику наших пілотів. Також ці літаки можна використовувати як штурмові і бомбардувальні. Але починати треба з панування в небі", — наголосив фахівець.

Він також підрахував кількість безпілотників, якими Росія обстріляла Україну в вересні. За підрахунками Жданова, цілей було більше, ніж у липні та серпні. Таким чином їх хтось постачає РФ. А от відповідне скорочення обстрілів ракетами лише свідчить про накопичення цілей, щоб вдарити восени.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

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