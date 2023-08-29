Жителей Херсона призвали не выходить из дома: в чем причина

Остановка в Херсоне. Фото: Херсонский городской совет

Жителей Херсона призвали сегодня, 29 августа, по возможности не выходить из дома, ведь обстрелы могут усилиться. Это связано с Днем памяти погибших защитников Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

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Будьте осторожны

"Без необходимости не выходите из дома. Если слышите звуки взрывов или сигнал воздушной тревоги, воспользуйтесь правилом двух стен. Если находитесь на улице, то немедленно спрячитесь в мобильном укрытии. Берегите себя!", — призвали в сообщении.

Обстрелы не утихают

В свою очередь российские оккупанты обстреляли село Станислав в Херсонской области.

"По центральной части населенного пункта враг ударил минимум десять раз", — отметили в Херсонской ОВА.

Последствия обстрелов. Фото: Херсонская ОВА

Последствия обстрелов. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, в воскресенье, 27 августа, российские террористы обстреляли центральную часть Херсона. Есть погибшая женщина и раненый мужчина.