Жителей Херсона призвали не выходить из дома: в чем причина
Жителей Херсона призвали сегодня, 29 августа, по возможности не выходить из дома, ведь обстрелы могут усилиться. Это связано с Днем памяти погибших защитников Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Будьте осторожны
"Без необходимости не выходите из дома. Если слышите звуки взрывов или сигнал воздушной тревоги, воспользуйтесь правилом двух стен. Если находитесь на улице, то немедленно спрячитесь в мобильном укрытии. Берегите себя!", — призвали в сообщении.
Обстрелы не утихают
В свою очередь российские оккупанты обстреляли село Станислав в Херсонской области.
"По центральной части населенного пункта враг ударил минимум десять раз", — отметили в Херсонской ОВА.
Напомним, в воскресенье, 27 августа, российские террористы обстреляли центральную часть Херсона. Есть погибшая женщина и раненый мужчина.