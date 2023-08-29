Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Жителів Херсона закликали не виходити з дому: в чому причина arrow

Жителів Херсона закликали не виходити з дому: в чому причина

29 серпня 2023 12:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жителів Херсона закликали не виходити з дому: в чому причина
Зупинка в Херсоні. Фото: Херсонська міська рада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Жителів Херсона закликали сьогодні, 29 серпня, за можливості не виходити з дому, адже обстріли можуть посилитись. Це пов'язано з Днем памʼяті загиблих Захисників України.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Читайте також:

Будьте обережними

"Без нагальної потреби не виходьте з дому. Якщо чуєте звуки вибухів або сигнал повітряної тривоги, скористайтеся правилом двох стін. Якщо перебуваєте на вулиці, то негайно сховайтеся в мобільному укритті. Бережіть себе!", — закликали у повідомленні.

Обстріли не вщухають

Своєю чергою російські окупанти обстріляли село Станіслав, що на Херсонщині.

"По центральній частині населеного пункту ворог вдарив щонайменше десять разів", — зазначили у Херсонській ОВА.

Наслідки обстрілу. Фото: Херсонська ОВА
Наслідки обстрілу. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, у неділю, 27 серпня, російські терористи обстріляли центральну частину Херсону. Є загибла жінка та поранений чоловік.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз