Жителів Херсона закликали не виходити з дому: в чому причина

Зупинка в Херсоні. Фото: Херсонська міська рада

Жителів Херсона закликали сьогодні, 29 серпня, за можливості не виходити з дому, адже обстріли можуть посилитись. Це пов'язано з Днем памʼяті загиблих Захисників України.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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Будьте обережними

"Без нагальної потреби не виходьте з дому. Якщо чуєте звуки вибухів або сигнал повітряної тривоги, скористайтеся правилом двох стін. Якщо перебуваєте на вулиці, то негайно сховайтеся в мобільному укритті. Бережіть себе!", — закликали у повідомленні.

Обстріли не вщухають

Своєю чергою російські окупанти обстріляли село Станіслав, що на Херсонщині.

"По центральній частині населеного пункту ворог вдарив щонайменше десять разів", — зазначили у Херсонській ОВА.

Наслідки обстрілу. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілу. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, у неділю, 27 серпня, російські терористи обстріляли центральну частину Херсону. Є загибла жінка та поранений чоловік.