Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти обстріляли центр Херсону: загинула жінка arrow

Окупанти обстріляли центр Херсону: загинула жінка

27 серпня 2023 16:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли центр Херсону: загинула жінка
Наслідки російського обстрілу Херсону 27 серпня. Фото: Херсонська обласна прокуратура\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 27 серпня, російські терористи обстріляли центральну частину Херсону. Є загибла жінка та поранений чоловік. 

Про це повідомляють у Херсонській ОВА. 

Читайте також:

Обстріл Херсону 28 серпня

Повідомляється, що російські окупанти завдали удару близько 15:00, поціливши з артилерії. 

Внаслідок цього загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Вона отримала травми несумісні з життям. Також поранено чоловіка, його у важкому стані госпіталізували до медичного закладу. 

Окрім цього, ворожий вогонь пошкодив цивільну інфраструктуру. 

Прокурори розпочали провадження

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні. 

null
Наслідки російського обстрілу Херсону 27 серпня. Фото: Херсонська обласна прокуратура\Telegram 

Нагадаємо, 27 серпня, близько 13:00 російську терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. 

Також ми писали, що вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз