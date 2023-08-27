Окупанти обстріляли центр Херсону: загинула жінка

Наслідки російського обстрілу Херсону 27 серпня. Фото: Херсонська обласна прокуратура\Telegram

У неділю, 27 серпня, російські терористи обстріляли центральну частину Херсону. Є загибла жінка та поранений чоловік.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

Читайте також:

Обстріл Херсону 28 серпня

Повідомляється, що російські окупанти завдали удару близько 15:00, поціливши з артилерії.

Внаслідок цього загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Вона отримала травми несумісні з життям. Також поранено чоловіка, його у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Окрім цього, ворожий вогонь пошкодив цивільну інфраструктуру.

Прокурори розпочали провадження

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Херсону 27 серпня. Фото: Херсонська обласна прокуратура\Telegram

Нагадаємо, 27 серпня, близько 13:00 російську терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Також ми писали, що вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.